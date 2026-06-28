Колумбия — Португалия: Кордоба и Роналду выйдут на поле с первых минут

Сборные Колумбии и Португалии объявили составы на матч 3-го тура групповой стадии ЧМ-2026.

Колумбия: Варгас, С. Ариас, Лукуми, Санчес, Мачадо, Д. Ариас, Лерма, Родригес, Диас, Кордоба.

Запасные: Оспина, Монтеро, Муньос, Мина, Мохика, Дитта, Кастаньо, Риос, Карраскаль, Портилья, Кинтеро, Эрнандес, Кампас, Гомес.

Португалия: Д. Кошта, Канселу, Диас, Вейга, Мендеш, Витинья, Р. Невеш, Фернандеш, Нету, Феликс, Роналду.

Запасные: Са, Р. Силва, Семеду, Араужо, Далот, Инасиу, С. Кошта, Нунес, Б. Силва, Ж. Невеш, Рамуш, Тринкан, Леау, Гедеш, Консейсау.

После двух туров сборная Колумбии возглавляет таблицу группы K с 6 очками, Португалия идет на второй строчке с 4 очками.

Матч Колумбия — Португалия пройдет в ночь на воскресенье, 28 июня на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). Начало игры — в 2.30 (мск).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Колумбия — Португалия.