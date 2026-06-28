Сборные ДР Конго и Узбекистана встретятся в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026. Встреча группы K пройдет в ночь на воскресенье, 28 июня, на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США). Начало — в 02.30 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа K.

28 июня, 02:30. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)

Прямой эфир матча ДР Конго — Узбекистан покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер». Онлайн-видеотрансляция также будет доступна на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск».

ДР Конго в предыдущих двух турах сыграла вничью с Португалией (1:1), уступила Колумбии (0:1) и занимает третье место в группе K с 1 очком. Узбекистан проиграл Колумбии (1:3), Португалии (0:5) и идет четвертым без набранных очков.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Отслеживать ключевые события игры ДР Конго — Узбекистан можно в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 сборных, а расширенный формат увеличил количество матчей группового этапа.

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