ДР Конго — Узбекистан: стартовые составы на матч чемпионата мира-2026

Сборные ДР Конго и Узбекистана опубликовали стартовые составы на матч третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Игра группы K состоится в американской Атланте и начнется в 02.30 по московскому времени.

ДК Конго: Мпаси-Нзау, Ван-Биссака, Мбемба, Туанзебе, Масуаку, Садики, Мутуссами, Сипенга, Бакамбю, Висса, Мбюкю.

Узбекистан: Нематов, Хусанов, Ашурматов, Алижонов, Урозов, Насруллаев, Шукуров, Файзуллаев, Мозговой, Шомуродов, Хамдамов.