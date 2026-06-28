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Сегодня, 01:25

ДР Конго — Узбекистан: стартовые составы на матч чемпионата мира-2026

Павел Лопатко

Сборные ДР Конго и Узбекистана опубликовали стартовые составы на матч третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

Игра группы K состоится в американской Атланте и начнется в 02.30 по московскому времени.

ДК Конго: Мпаси-Нзау, Ван-Биссака, Мбемба, Туанзебе, Масуаку, Садики, Мутуссами, Сипенга, Бакамбю, Висса, Мбюкю.

Узбекистан: Нематов, Хусанов, Ашурматов, Алижонов, Урозов, Насруллаев, Шукуров, Файзуллаев, Мозговой, Шомуродов, Хамдамов.

Чемпионат мира. Группа K.
28 июня, 02:30. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
ДР Конго
Узбекистан

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