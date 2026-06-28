Сборные Колумбии и Португалии встретятся в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026. Встреча группы K пройдет в ночь на воскресенье, 28 июня, на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). Начало — в 02.30 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа K.

28 июня, 02:30. Hard Rock Stadium (Майами)

Игру Колумбия — Португалия будет транслировать онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». Видео матча доступно в прямом эфире.

Колумбия в предыдущих двух турах обыграла Узбекистан (3:1), победила ДР Конго (1:0) и занимает первое место в группе K с 6 очками. Португалия сыграла вничью с ДР Конго (1:1), разгромила Узбекистан (5:0) и идет второй с 4 очками.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Отслеживать ключевые события игры Колумбия — Португалия можно в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 сборных, а расширенный формат увеличил количество матчей группового этапа.

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