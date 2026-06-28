Кейн стал лучшим бомбардиром сборной Англии на чемпионатах мира

Нападающий сборной Англии Харри Кейн забил в ворота Панамы в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026.

32-летний форвард стал лучшим бомбардиром национальной команды в истории чемпионатов мира с 11 голами. Он побил рекорд Гари Линекера.

На ЧМ-2026 Кейн забил три гола, на ЧМ-2022 — два гола (и сделал три результативные передачи), на ЧМ-2018 — шесть голов.

В общей сложности за национальную команду нападающий забил 82 гола и отдал 19 передач в 117 играх. Он дебютировал в сборной в марте 2015 года.

Англия (четыре очка после двух матчей) лидирует в таблице группы L ЧМ-2026.