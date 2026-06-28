ДР Конго и Узбекистан сыграют в матче группового этапа ЧМ-2026

Сборные ДР Конго и Узбекистана встретятся в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2026 в ночь на воскресенье, 28 июня. Встреча пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США). Стартовый свисток прозвучит в 02.30 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа K.

28 июня, 02:30. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)

Игру ДР Конго — Узбекистан будут транслировать телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Okko Спорт» и «Кинопоиск».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Отслеживать ключевые события игры ДР Конго — Узбекистан можно в матч-центре нашего сайта.

ДР Конго после двух туров набрала 1 очко. Команда сыграла вничью с Португалией (1:1) и уступила Колумбии (0:1). Узбекистан не набрал очков. Узбекистанцы проиграли Колумбии (1:3) и Португалии (0:5).

Чемпионат мира-2026 проходит в трех странах: США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 сборных вместо 32.

ЧМ-2026: новости и обзоры матчей, статьи, история турнира, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде