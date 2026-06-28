Хорватия обыграла Гану благодаря голу Влашича и заняла второе место в группе L

Хорватия обыграла Гану в матче третьего тура групповой стадии ЧМ-2026 — 2:1.

Полузащитник хорватов Петар Сучич открыл счет на 31-й минуте встречи. Защитник ганцев Деррик Люкассен забил на 73-й минуте, на 83-й минуте бывший хавбек ЦСКА Никола Влашич отличился ударом головой после подачи Луки Модрича с углового и принес своей команде победу.

Сборная Хорватии заняла второе место в группе L с 6 очками, Гана стала третьей с 4 очками. Обе команды вышли в 1/16 финала ЧМ-2026.