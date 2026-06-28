Англия победила Панаму в матче чемпионата мира-2026

Сборная Англии в американском Нью-Джерси победила сборную Панамы в матче третьего тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 — 2:0.

Оба гола были забиты во втором тайме. На 62-й минуте отличился полузащитник Джуд Беллингем, на 67-й минуте — нападающий Харри Кейн, которому ассистировал Беллингем.

Кейн с 11 голами стал лучшим бомбардиром сборной Англии на чемпионатах мира.

Англия (семь очков после трех матчей) заняла первое место в таблице группы L ЧМ-2026 и сыграет в 1/16 финала. Панама (ноль очков) финишировала последней и покинула турнир.