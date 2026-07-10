Мбаппе пообщался с Клоппом после матча ЧМ-2026 Франция — Марокко

Новый главный тренер сборной Германии Юрген Клопп после финального свистка в матче 1/4 финала ЧМ-2026 Франция — Марокко (2:0) поздравил капитана французов Килиана Мбаппе с победой. Они обнялись и побеседовали. Француз показывал немцу кого-то на трибунах.

Также в эфире телеканала Magenta TV, где Клопп работает в качестве эксперта на ЧМ-2026, немец рассказал о срыве трансфера Мбаппе в «Ливерпуль»: «Самая дорогая неудачная сделка в «Ливерпуле». Мы вылетели из Блэкпула в Ниццу. В Ницце вся семья Мбаппе поднялась на борт частного самолета с пятью комнатами или что-то в этом роде. Мы действительно замахнулись по-крупному. Потом летали кругами, разговаривали с семьей, ели вкусную еду..и Нам не разрешали показываться на глаза, поэтому мы летали кругами. Это было фантастично. А потом Килиан перешел в «ПСЖ».

В полуфинале ЧМ-2026 Франция сыграет с победителем мачта Испания — Бельгия, который пройдет в пятницу, 10 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.