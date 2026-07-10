Мбаппе признан лучшим игроком четвертьфинала ЧМ-2026 Франция — Марокко
Нападающий Килиан Мбаппе признан лучшим игроком четвертьфинала чемпионата мира-2026 Франция — Марокко (2:0).
Встреча прошла в Фоксборо (США).
Капитан сборной Франции отметился в матче голом и результативной передачей. Кроме того, 27-летний форвард не реализовал пенальти в первом тайме.
Мбаппе с 8 голами сравнился с Лионелем Месси в списке лучших бомбардиров ЧМ-2026.
В полуфинале турнира французы встретится с победителем матча Испания — Бельгия.
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