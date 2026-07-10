Мбаппе признан лучшим игроком четвертьфинала ЧМ-2026 Франция — Марокко

Нападающий Килиан Мбаппе признан лучшим игроком четвертьфинала чемпионата мира-2026 Франция — Марокко (2:0).

Встреча прошла в Фоксборо (США).

Капитан сборной Франции отметился в матче голом и результативной передачей. Кроме того, 27-летний форвард не реализовал пенальти в первом тайме.

Мбаппе с 8 голами сравнился с Лионелем Месси в списке лучших бомбардиров ЧМ-2026.

В полуфинале турнира французы встретится с победителем матча Испания — Бельгия.