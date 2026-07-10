Франция — Марокко: гол Мбаппе засчитан правильно

На 60-й минуте четвертьфинального матча ЧМ-2026 Франция — Марокко судья Факундо Тельо принял верное решение, засчитав гол Килиана Мбаппе, который открыл счет.

В ходе атаки французов, возможно, произошел контакт мяча с рукой одного из их игроков. На это обращали внимание арбитра марокканцы. К сожалению, в трансляции этот момент не повторили и не показали крупным планом.

Выглядело же так, что мяч попал в руку французскому футболисту рикошетом от ноги. В таком случае это не нарушение правил. Об этом говорится и в методических указаниях, которые РФС дает перед стартом сезона-2026/27. В них говорится о «новой концепции рикошета при трактовке игры рукой».

Если мяч «очевидно меняет направление после рикошета», игрок не наказывается. Если только нет неестественного (умышленного) движения руки к мячу. Исключением считается ситуация, когда мяч после рикошета продолжает движение в незащищенные ворота: тогда такая рука наказуема.