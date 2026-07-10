Сборная Франции третий раз подряд вышла в полуфинал чемпионата мира

Франция переиграла Марокко (2:0) и вышла в 1/2 финала чемпионата мира-2026. Французы третий раз подряд дошли до полуфинала ЧМ.

На ЧМ-2018 сборная Франции в полуфинале переиграла Бельгию (1:0), а затем выиграла турнир, а на ЧМ-2022 в 1/2-й французы победили Марокко (2:0) и проиграли в финале по пенальти Аргентине.

В 1/2 финала ЧМ-2026 Франция сыграет с победителем матча Испания — Бельгия. Матч состоится в пятницу, 10 июля, в Инглвуде. Начало игры — 22:00 по московскому времени.