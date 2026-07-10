Дешам стал вторым тренером, вышедшим в полуфинал чемпионат мира три раза подряд

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам стал вторым специалистом в истории, которому удалось три раза подряд выйти в полуфинал чемпионата мира, сообщает Get French Football News.

Сборная Франции обыграла Марокко в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года со счетом 2:0. Ранее подобного результата добился немецкий тренер Хельмут Шен со сборной Германии на чемпионатах мира 1966, 1970 и 1974 годов.

На ЧМ-2018 сборная Франции в полуфинале переиграла Бельгию (1:0), а затем выиграла турнир, а на ЧМ-2022 в 1/2 финала французы победили Марокко (2:0) и проиграли в финале по пенальти Аргентине.

В полуфинале ЧМ-2026 Франция встретится с победителем матча Испания — Бельгия.