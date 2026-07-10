Дешам: «Когда у тебя есть Мбаппе — проблем нет»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Марокко (2:0) в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026.

«Это был непростой матч! Пенальти, моменты, которые мы не реализовали... Но когда у тебя есть Килиан, проблем нет. Мы там, где и хотели быть», — сказал Дешам в эфире BeInSports.

В полуфинале ЧМ-2026 Франция сыграет с победителем мачта Испания — Бельгия, который пройдет в пятницу, 10 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.