Мбаппе объяснил, почему его заменили в матче ЧМ-2026 с Марокко

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал свою замену в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026 против Марокко (2:0). 27-летний француз забил гол и сделал голевую передачу, а на 77-й минуте вместо него на поле вышел Жан-Филипп Матета.

«Я получил удар по голеностопу, но со мной все в порядке! На тот момент Жан-Филипп Матета был лучше готов, чем я, чтобы отыграть последние 15 минут матча», — сказал Мбаппе в эфире BeInSports.

В полуфинале ЧМ-2026 Франция сыграет с победителем мачта Испания — Бельгия, который пройдет в пятницу, 10 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.