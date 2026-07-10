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Сегодня, 01:20

Мбаппе объяснил, почему его заменили в матче ЧМ-2026 с Марокко

Евгений Козинов
Корреспондент
Жан-Филипп Матета меняет Килиана Мбаппе.
Фото Reuters

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал свою замену в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026 против Марокко (2:0). 27-летний француз забил гол и сделал голевую передачу, а на 77-й минуте вместо него на поле вышел Жан-Филипп Матета.

«Я получил удар по голеностопу, но со мной все в порядке! На тот момент Жан-Филипп Матета был лучше готов, чем я, чтобы отыграть последние 15 минут матча», — сказал Мбаппе в эфире BeInSports.

В полуфинале ЧМ-2026 Франция сыграет с победителем мачта Испания — Бельгия, который пройдет в пятницу, 10 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/4 финала.
09 июля, 23:00. Gillette Stadium (Фоксборо)
Франция
2:0
Марокко
Килиан Мбаппе.Мбаппе повторил за Месси: не забил пенальти грозному Буну, но царил во втором тайме

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Килиан Мбаппе
Сборная Франции по футболу
Жан-Филипп Матета

Чемпионат мира по футболу 2026

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