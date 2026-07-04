Скалони — о победе над Кабо-Верде: «Аргентинцам ничего не дается легко»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу над Кабо-Верде (3:2 д.в) в 1/16 финала чемпионата мира.

«Это был очень тяжелый матч, но всегда нужно сосредотачиваться на положительных моментах. Эта команда никогда не сдается. И я должен отдать должное нашему сопернику. Правда в том, что, когда говорят, что легких соперников не бывает, сегодня Кабо-Верде доказал, что это отличная команда.

Я отмечу вклад каждого из наших игроков. Правда в том, что все закончили матч очень уставшими, потому что отдали все силы. Это Аргентина — если этого не понимаешь... это сложно... Мы, аргентинцы, понимаем это, потому что нам ничего не дается легко», — приводит официальный сайт ФИФА слова Скалони.

В 1/8 финала чемпионата мира-2026 Аргентина сыграет против Египта. Матч пройдет 7 июля в Атланте и начнется в 19:00 по московскому времени.