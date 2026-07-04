Ибрагимович поддержал 18-летнего австралийца Херрингтона, промахнувшегося в серии пенальти с Египтом

Экс-нападающий «Милана» и «ПСЖ» Златан Ибрагимович поддержал защитника сборной Австралии Лукас Херрингтон, который не реализовал свою попытку в серии пенальти в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Египта (1:1, пен. — 2:4). После удара 18-летнего австралийца мяч попал в перекладину.

«Я уже говорил вам, пенальти — это как лотерея. Ты забиваешь — ты становишься героем. Не забиваешь — к сожалению, ты становишься нулем. Но я просто хочу обратиться к Херрингтону. Тебе 18 лет, ты молод. Это только начало твоей карьеры. То, что ты пошел бить — проявил огромное мужество. Не каждый бы на это пошел. Друг мой, ты лучший. Не слушай остальных», — сказал Ибрагимович в эфире FOX Sports.

В 1/8 финала чемпионата мира-2026 Египет сыграет против Аргентины. Матч пройдет 7 июля в Атланте и начнется в 19:00 по московскому времени.