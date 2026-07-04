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Сегодня, 05:53

18-летний Херрингтон объяснил, почему пошел бить в серии пенальти против Египта

Евгений Козинов
Корреспондент
Лукас Херрингтон после удара в серии пенальти.
Фото Reuters

Защитник сборной Австралии Лукас Херрингтон прокомментировал свой промах в серии пенальти в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Египта (1:1, пен. — 2:4). После удара 18-летнего австралийца мяч попал в перекладину.

«Мы тренировали пенальти в течение недели, и я забивал. Тренерский штаб доверял мне, я был уверен в себе, когда шел к точке, и знал, куда хочу направить мяч, но, к сожалению, промахнулся — это часть футбола. Очевидно, это поражение разбивает сердце после стольких усилий. Хотели пройти дальше, но таков футбол», — приводит FOX Sports слова Херрингтона.

В 1/8 финала чемпионата мира-2026 Египет сыграет против Аргентины. Матч пройдет 7 июля в Атланте и начнется в 19:00 по московскому времени.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
03 июля, 21:00. AT&T Stadium (Арлингтон)
Австралия
1:1
Египет
Футболисты сборной Египта празднуют победу над Австралией в&nbsp;серии пенальти в&nbsp;матче 1/16 финала ЧМ-2026 3&nbsp;июня.«Паненка» Салаха и второй автогол Хани. Сборная Египта с трудом прошла Австралию в 1/16 финала ЧМ
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