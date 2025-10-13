Франция и Исландия сыграли вничью в отборочном турнире чемпионата мира
Сборная Франции на выезде сыграла вничью с Исландией в матче группового турнира отбора чемпионата мира-2026 — 2:2.
У гостей голы забили Кристофев Нкунку и Жан Филипп Матета. У хозяев отличились Виктор Пальссон и Кристиан Хлинссон.
В параллельном матче Украина в домашнем матче победила Азербайджан — 2:1. Голом и передачей у хозяев отличились Руслан Малиновский и Алексей Гуцуляк, автогол на счету Виталия Миколенко.
В группе D лидирует Франция — 10 очков. Далее идут Украина (7), Исландия (4) и Азербайджан (1).
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