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13 октября 2025, 23:41

Франция и Исландия сыграли вничью в отборочном турнире чемпионата мира

Руслан Минаев
Ману Коне и Брюньольфур Виллюмссон.
Фото Reuters

Сборная Франции на выезде сыграла вничью с Исландией в матче группового турнира отбора чемпионата мира-2026 — 2:2.

У гостей голы забили Кристофев Нкунку и Жан Филипп Матета. У хозяев отличились Виктор Пальссон и Кристиан Хлинссон.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа D.
13 октября 2025, 21:45. Лаугардалсвеллур (Рейкьявик)
Исландия
2:2
Франция

В параллельном матче Украина в домашнем матче победила Азербайджан — 2:1. Голом и передачей у хозяев отличились Руслан Малиновский и Алексей Гуцуляк, автогол на счету Виталия Миколенко.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа D.
13 октября 2025, 21:45. Stadion Cracovii im. Jozefa Pilsudskiego (Краков)
Украина
2:1
Азербайджан

В группе D лидирует Франция — 10 очков. Далее идут Украина (7), Исландия (4) и Азербайджан (1).

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