Сегодня, 21:56

Грузия крупно проиграла Испании и лишилась шансов на выход на чемпионат мира-2026

Руслан Минаев
Микель Оярсабаль.
Фото AFP

Сборная Грузии разгромно уступила Испании в домашнем матче квалификации чемпионата мира-2026 — 0:4. Игра проходила в Тбилиси.

Два гола и результативная передача на счету Микеля Оярсабаля, по одному мячу забили Мартин Субименди и Ферран Торрес.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа E.
15 ноября, 20:00. Boris Paichadze Dinamo Arena (Тбилиси)
Грузия
0:4
Испания

В параллельном матче Турция дома обыграла Болгарию со счетом 2:0. Пенальти реализовал Хакан Чалханоглу, автогол на счету Атанаса Чернева.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа E.
15 ноября, 20:00. Ataturk Stadium (Бурса)
Турция
2:0
Болгария

Испания одержала пятую победу в пяти матчах и с 15 очками лидирует в таблице группы E.Турция (12) — на второй строчке. Грузия (3) лишилась шансов на участие на ЧМ-2026. Болгария (0) замыкает таблицу.

