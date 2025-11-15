Грузия крупно проиграла Испании и лишилась шансов на выход на чемпионат мира-2026

Сборная Грузии разгромно уступила Испании в домашнем матче квалификации чемпионата мира-2026 — 0:4. Игра проходила в Тбилиси.

Два гола и результативная передача на счету Микеля Оярсабаля, по одному мячу забили Мартин Субименди и Ферран Торрес.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа E.

15 ноября, 20:00. Boris Paichadze Dinamo Arena (Тбилиси)

В параллельном матче Турция дома обыграла Болгарию со счетом 2:0. Пенальти реализовал Хакан Чалханоглу, автогол на счету Атанаса Чернева.

15 ноября, 20:00. Ataturk Stadium (Бурса)

Испания одержала пятую победу в пяти матчах и с 15 очками лидирует в таблице группы E.Турция (12) — на второй строчке. Грузия (3) лишилась шансов на участие на ЧМ-2026. Болгария (0) замыкает таблицу.