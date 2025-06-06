Гибралтар и Хорватия сыграют в матче отбора чемпионата мира

Сборные Гибралтара и Хорватии проводят матч в третьем туре европейского отборочного турнира чемпионата мира-2026 в пятницу, 6 июня. Игра в Фаро-Луле (Португалия) на стадионе «Алгарви» начинается в 21.45 по московскому времени.

Результат и ключевые события игры Гибралтар — Хорватия отслеживайте в матч-центре на нашем сайте.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа L.

06 июня 2025, 21:45. Алгарве (Фару)

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Гибралтар и Хорватия в европейском отборе ЧМ-2026 играют в группе L с Чехией, Черногорией и Фарерскими островами. В двух турах гибралтарцы не набрали очков, а хорваты пока не провели ни одного матча из-за участия в плей-офф Лиги наций.

Занявшая первое место в группе команда выйдет в финальный турнир ЧМ-2026 напрямую, вторая попадает в стыковые матчи.