Северная Македония и Бельгия сыграют в матче отбора чемпионата мира

Сборные Северной Македонии и Бельгии встречаются в третьем туре европейского отборочного турнира чемпионата мира-2026 в пятницу, 6 июня. Игра в Скопье (Северная Македония) на стадионе «Тодора Проески» начинается в 21.45 по московскому времени.

Ключевые события игры Северная Македония — Бельгия можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа J.

06 июня 2025, 21:45. Национальная арена Тоше Проески (Скопье)

Матч в прямом эфире транслирует онлайн-платформа «Okko Спорт» (контент сервиса доступен по подписке). Сервис также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера в формате мультикаста.

Северная Македония и Бельгия играют в группе J европейского отбора ЧМ-2026 с Уэльсом, Казахстаном и Лихтенштейном. Македонцы набрали 4 очка и идут на первом месте. Бельгийцы пока не провели ни одного матча из-за участия в стыковых играх Лиги наций.

Занявшая первое место команда выйдет в финальный турнир ЧМ-2026 напрямую, вторая попадает в стыковые матчи.