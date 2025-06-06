Северная Македония — Бельгия: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2026
Сборные Северной Македонии и Бельгии встречаются в третьем туре европейского отборочного турнира чемпионата мира-2026 в пятницу, 6 июня. Игра в Скопье (Северная Македония) на стадионе «Тодора Проески» начинается в 21.45 по московскому времени.
Ключевые события игры Северная Македония — Бельгия можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».
Матч в прямом эфире транслирует онлайн-платформа «Okko Спорт» (контент сервиса доступен по подписке). Сервис также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера в формате мультикаста.
Северная Македония и Бельгия играют в группе J европейского отбора ЧМ-2026 с Уэльсом, Казахстаном и Лихтенштейном. Македонцы набрали 4 очка и идут на первом месте. Бельгийцы пока не провели ни одного матча из-за участия в стыковых играх Лиги наций.
Занявшая первое место команда выйдет в финальный турнир ЧМ-2026 напрямую, вторая попадает в стыковые матчи.