Норвегия и Италия сыграют в матче отбора чемпионата мира

Сборные Норвегии и Италии встречаются в 3-м туре отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в пятницу, 6 июня. Игра в Осло (Норвегия) на стадионе «Уллевал» начинается в 21.45 по московскому времени.

Матч Норвегия — Италия в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт», контент стримингового сервиса доступен по подписке. Сервис также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера.

Отслеживать ключевые события игры Норвегия — Италия можно в матч-центре сайта «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.

06 июня 2025, 21:45. Уллевол (Осло)

Норвегия и Италия в европейском отборочном цикле ЧМ-2026 выступают в группе I с Израилем, Эстонией и Молдовой. Норвежцы набрали 6 очков и идут первыми в группе. Итальянцы не провели пока ни одного матча в турнире из-за участия в плей-офф Лиги наций.

Занявшая первое место в группе команда выйдет в финальный турнир ЧМ-2026 напрямую, вторая попадает в стыковые матчи. Чемпионат мира следующим летом пройдет с участием 48 сборных в США, Канаде и Мексике.