Германия — Люксембург: трансляция матча отбора ЧМ-2026 онлайн

Сборные Германии и Люксембурга встретятся в матче отбора чемпионата мира в пятницу, 10 октября. Игра будет проходить на «ПреЗиро Арене» в Зинсхайме, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Результат и основные события игры Германия — Люксембург можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа A.

10 октября 2025, 21:45. ПреЗеро Арена (Зинсхайм)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на платформу. Сервис также проведет перекличку матчей в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне), которая начнется в 20.55 по московскому времени.

В предыдущих матчах отбора ЧМ-2026 немцы уступили Словакии и победили Северную Ирландию, а люксембуржцы проиграли обоим соперникам.