Исландия — Украина: трансляция матча отбора ЧМ-2026 онлайн

Сборные Исландии и Украины встретятся в матче отбора чемпионата мира

Сборные Исландии и Украины встретятся в матче отбора чемпионата мира в пятницу, 10 октября. Игра будет проходить на стадионе «Лаугардалсвеллур» в Рейкьявике, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Результат и основные события игры Исландия — Украина можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа D.

10 октября 2025, 21:45. Лаугардалсвеллур (Рейкьявик)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на платформу. Сервис также проведет перекличку матчей в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне), которая начнется в 20.55 по московскому времени.

Команды выступают в группе D отбора ЧМ-2026, в 2 матчах исландцы набрали 3 очка, а украинцы — 1 очко.