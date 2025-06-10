Узбекистан победил Катар в квалификации чемпионата мира
Сборная Узбекистана дома обыграла Катар в матче группового турнира квалификации чемпионата мира — 3:0.
Голы забили Азизбек Тургунбоев, Элдор Шомуродов и Игорь Сергеев.
Киргизия дома сыграла вничью с ОАЭ — 1:1. Голы забили Абдалла Сухаил (ОАЭ) и Кай Мерк (Киргизия).
Узбекистан, который ранее обеспечил себе досрочный выход на ЧМ-2026, набрал 21 очко и занимает первое место в группе A. Иран, который идет вторым, набрал 20 очков и имеет один матч в запасе. Далее идут ОАЭ (15) и Катар (13), которые выступят в четвертом раунде отбора. Кыргызстан (8) и Северная Корея занимают 5-е и 6-е места.
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