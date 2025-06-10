Узбекистан победил Катар в квалификации чемпионата мира

Сборная Узбекистана дома обыграла Катар в матче группового турнира квалификации чемпионата мира — 3:0.

Голы забили Азизбек Тургунбоев, Элдор Шомуродов и Игорь Сергеев.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа A.

10 июня 2025, 16:45. ()

Киргизия дома сыграла вничью с ОАЭ — 1:1. Голы забили Абдалла Сухаил (ОАЭ) и Кай Мерк (Киргизия).

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа A.

10 июня 2025, 16:45. ()

Узбекистан, который ранее обеспечил себе досрочный выход на ЧМ-2026, набрал 21 очко и занимает первое место в группе A. Иран, который идет вторым, набрал 20 очков и имеет один матч в запасе. Далее идут ОАЭ (15) и Катар (13), которые выступят в четвертом раунде отбора. Кыргызстан (8) и Северная Корея занимают 5-е и 6-е места.