Пулишич получил травму ноги в матче против Бельгии на ЧМ-2026

Нападающий сборной США Кристиан Пулишич получил травму правой ноги в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против Бельгии (1:4).

«У Кристиана Пулишичу диагностированы микроперелом и ушиб большеберцовой и малоберцовой костей правой ноги, полученные во время встречи с Бельгией. Федерация футбола США и «Милан» будут сотрудничать в разработке плана его восстановления», — говорится в сообщении пресс-службы национальной команды.

27-летний футболист провел на турнире 4 матча и отметился 1 результативной передачей.