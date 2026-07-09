Три португальских арбитра назначены на матч Аргентина — Швейцария в четвертьфинале ЧМ-2026

Португальский арбитр Жоау Пинейру назначен главным судьей матча Аргентина — Швейцария в четвертьфинале чемпионата мира-2026, сообщает пресс-служба ФИФА.

Ассистентами Пинейру будут португальцы Бруну Жезуш и Лучану Майя. Четвертым судьей и резервным ассистентом назначены швейцарцы Дрю Фишер и Майкл Барвеген.

Матч Аргентина — Швейцария пройдет 12 июля в Канзас-Сити. Начало — в 04.00 по московскому времени.

Ранее на четвертьфинальный матч между Францией и Марокко была назначена судейская бригада из пяти аргентинцев.