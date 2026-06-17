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17 июня, 20:50

ФИФА дисквалифицировала полузащитника сборной ЮАР Зване на три матча за удаление в игре ЧМ-2026 с Мексикой

Фото AFP

Полузащитник сборной ЮАР Темба Зване получил трехматчевую дисквалификацию за удаление в игре 1-го тура группы A ЧМ-2026 против Мексики (0:2).

Футболист вышел на замену на 61-й минуте встречи и был удален на 84-й минуте за удар рукой полузащитника мексиканцев Роберто Альварадо.

Сборная ЮАР занимает последнее, четвертое место в группе A, команда еще не набрала ни одного очка на ЧМ-2026. Зване пропустит матчи групповой стадии против Чехии и Кореи, а также не сможет принять участие в первой игре южноафриканцев в плей-офф, если они смогут пройти в 1/16 или 1/8 финала.

Главный судья матча Мексика&nbsp;&mdash; ЮАР Вилтон Сампайю показывает красную карточку Сфефело Ситхоулу.Три красные карточки в матче открытия — впервые в истории ЧМ. Но какие вопросы к арбитру?

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