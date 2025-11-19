Футбол
Сегодня, 01:53

Ольмо: «Послевкусие горьковато-сладкое, но мы рады, что попали на чемпионат мира»

Евгений Козинов
Корреспондент
Дани Ольмо.
Фото AFP

Нападающий сборной Испании Дани Ольмо прокомментировал ничью с Турцией (2:2) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Мы не праздновали с такой же эйфорией, как в предыдущем матче. Хотелось доиграть до конца и не пропустить. Послевкусие горьковато-сладкое, но мы рады, что попали на чемпионат мира. Мы могли забить еще один гол. Мы должны лучше играть при стандартах», — цитирует официальный сайт УЕФА Ольмо.

Испанцы набрали 16 очков и спервого места в группе Е вышли на ЧМ-2026. Турки стали вторыми (13 очков) и сыграют в стыковых матчах.

Футболисты сборной Шотландии празднуют выход на&nbsp;ЧМ-2026.Шотландия вырвала путевку на чемпионат мира у Дании. Вместе с ней в Америку едут Испания, Бельгия, Австрия и Швейцария
Источник: Официальный сайт УЕФА
