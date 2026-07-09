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9 июля, 16:00

Черчесов не удивлен выходу Норвегии в четвертьфинал чемпионата мира-2026

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в авторской колонке для «СЭ» оценил выход сборной Норвегии в 1/4 финала чемпионата мира-2026.

«Когда турнир только начинался, многие и не думали, что Норвегия будет играть в 1/4 финала чемпионата мира. По ходу ЧМ мы видим, что команды начинают чувствовать свой ритм. Но Норвегию я знаю не понаслышке, несколько лет назад встречались с ней со сборной Казахстана. Понимаю, на что норвежцы способны, когда настроены на результат. И пару дней назад я говорил, что не удивлюсь победе Норвегии над Бразилией. Вот и результат. Хотя сейчас мы видим в финальной восьмерке команды, которых ожидать там многие не могли», — сказал Черчесов «СЭ».

В 1/4 финала чемпионата мира Норвегия встретится с Англией. Матч пройдет в ночь с 11 на 12 июля.

Станислав Черчесов поделился мнением о&nbsp;плей-офф чемпионата мира-2026.«Англия будет в финале». Колонка Черчесова
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Станислав Черчесов

Чемпионат мира по футболу 2026

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