Чемпионат мира по футболу: когда начнется, даты проведения турнира в США, Канаде и Мексике

Чемпионат мира по футболу 2026 года начнется 11 июня

Чемпионат мира по футболу 2026 года будет проходить в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории в турнире примут участие 48 команд.

Из групп в плей-офф выходят по две лучшие сборные каждого квартета, а также восемь лучших команд из 12 занявших третьи места. Дополнительные показатели при равенстве очков:

1. Личные встречи

2. Разница мячей в личных встречах

3. Забитые голы в личных встречах

4. Разница мячей во всех матчах

5. Забитые голы во всех матчах

6. Рейтинг фейр-плей

7. Рейтинг ФИФА

Плей-офф чемпионата мира стартует с 1/16 финала. На каждой стадии — по одному матчу. Сетка турнира фиксируется по итогам группового турнира.

1/16 финала начнется 28 июня, 1/8 финала — 4 июля, четвертьфинал — 9 июля, полуфинал — 14 июля, матч за 3-е место пройдет 18 июля, а финальная игра — 19 июля.