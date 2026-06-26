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Защитник «Балтики» Чивич: «Босния и Герцеговина преподнесет сюрпризы в плей-офф чемпионата мира»

Константин Белов
Корреспондент

Защитник «Балтики» Элдар Чивич в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от выступления сборной Боснии и Герцеговины в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

«Думаю, что Босния и Герцеговина преподнесет сюрпризы в плей-офф чемпионата мира. У нашей страны хорошая команда, где собраны опытные и молодые игроки. Конечно, в 1/16 финала легко никому не будет, потому что это другой уровень ответственности», — сказал Чивич «СЭ».

Босния и Герцеговина (четыре очка после трех матчей) заняла третье место в группе B ЧМ-2026 и в 1/16 финала встретится с США.

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