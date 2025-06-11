Аргентина и Колумбия встретятся в матче отбора чемпионата мира

Сборные Аргентины и Колумбии встретятся в 16-м туре южноамериканского отбора чемпионата мира в ночь на четверг, 11 июня. Матч на арене «Эстадио Монументаль» в Буэнос-Айресе начинается в 03.00 по московскому времени.

Ключевые события игры Аргентина — Колумбия можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте. Матч показывает телеканал «Матч! Футбол 2» и сайт matchtv.ru (на платной основе).

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир.

11 июня 2025, 03:00. ()

В прямом эфире матч показывает канал «Матч! Футбол 2», трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Чемпион мира-2022 Аргентина лидирует в южноамериканском отборе с 34 очками, а Колумбия набрала 21 очко. Предыдущая встреча команд завершилась победой колумбийцев со счетом 2:1.