Аргентина оформила самую позднюю волевую победу со счета 0:2 в истории ЧМ

Сборная Аргентины обыграла сборную Египта (3:2) в 1/8 финала ЧМ-2026 и оформила самую позднюю волевую победу с отставания в два мяча в истории чемпионатов мира.

До 79-й минуты аргентинцы уступали со счетом 0:2, а затем забили трижды и сумели вырвать победу. 39-летний Лионель Месси сделал голевую передачу и забил гол.

Чемпионат мира. 1/8 финала.

07 июля, 19:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)

Аргентина вышла в четвертьфинал ЧМ-2026, где сыграет против победителя матча между Швейцарией и Колумбией.