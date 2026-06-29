Талалаев — о сборной Германии: «Впереди явно не хватает креатива и сыгранности»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в своей колонке для «СЭ» оценил выступление сборной Германии на ЧМ-2026.

«Немцам впереди явно не хватает креатива и сыгранности. Каждый сам по себе. В том числе Ундав, который забил трижды, выходя исключительно на замену. Его голы — результат остроатакующей встречной игры, а не плановых позиционных атак», — написал Талалаев для «СЭ».

Сборная Германии сыграет со сборной Парагвая в 1/16 финала чемпионата мира-2026. Матч пройдет 29 июня, начало — в 23.30 по московскому времени.