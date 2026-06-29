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Талалаев — о Криштиану: «Забрасывать фекалиями его рановато. Роналду велик и в своем возрасте делает для команды все»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в своей колонке для «СЭ» оценил выступление сборной Португалии на ЧМ-2026.

«Португальцы во главе с Криштиану не впечатляют. Да, с Узбекистаном он отметился дублем. Но с Колумбией, как и в первом туре с ДР Конго, отбегал вхолостую. Впрочем, забрасывать фекалиями его рановато. Роналду велик и в своем возрасте делает для команды все», — написал Талалаев для «СЭ».

Андрей Талалаев и&nbsp;Лионель Месси.«Месси способен побить рекорд Фонтена». Колонка Андрея Талалаева

В 1/16 финала чемпионата мира-2026 Португалия сыграет с Хорватией.

На групповом этапе чемпионата мира Роналду забил два мяча, оформив дубль во встрече второго тура со сборной Узбекистана (5:0).

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