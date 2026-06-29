Талалаев — о матче Нидерланды — Марокко: «Ради такой афиши не грех завести будильник на 4.00»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в своей колонке для «СЭ» высказал мнение о предстоящем матче 1/16 финала ЧМ-2026 Нидерланды — Марокко.

«Голландцы, которых в первой колонке для «СЭ» я причислил к фаворитам, пока не разочаровывают. Единственное, чего им хватает, — топ-бомбардира. Нет там сегодня своего Мбаппе, Холанна, Кейна.

Уже во вторник нас ждет крутой матч: Нидерланды — Марокко. К сожалению, начнется он рано утром по московскому времени, но ради такой афиши не грех завести будильник на 4.00.

Кому-то в 1/16 достались скромные во всех смыслах ЮАР, Кабо-Верде и ДР Конго, а вот команде Рональда Кумана с сеткой не повезло. Марокканцы очень сильны. Правда, сейчас в их игре прослеживается академизм. За это могут наказать. Я в голландцев верю. Они резче, быстрее, злее, голодные до побед», — написал Талалаев для «СЭ».

Матч Нидерланды — Марокко пройдет 30 июня на стадионе «BBVA» (Гуадалупе (Нуэво-Леон), Мексика). Начало — в 04.00 по московскому времени.