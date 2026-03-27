Мостовой о вылете Украины: «Изначально отдавал предпочтение украинцам, но когда увидел состав Швеции...»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о вылете сборной Украины в полуфинале стыков чемпионата мира-2026.

«Изначально отдавал предпочтение украинцам, но когда увидел состав Швеции... У Украины тоже состав неплохой, многие ребята играют в Европе, но у шведов и Дьекереш, и Эланга. Все играют в топовых чемпионатах. Запасной игрок «Арсенала» по итогу решил исход встречи, забив три», — сказал Мостовой «СЭ».

За путевку на ЧМ-2026 шведы сыграют с командой Польши во вторник, 31 марта.