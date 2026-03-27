Босния и Италия сыграют в стыковом матче ЧМ-2026 31 марта

Босния и Италия сыграют в финале стыкового раунда отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе во вторник, 31 марта. Игра пройдет в Зенице (Босния и Герцеговина) на стадионе «Билино Поле» начнется в 21.45 по московскому времени.

Отслеживайте ключевые события игры Босния — Италия в матч-центре сайта «СЭ».

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31 марта, 21:45. Билино Поле (Зеница)

Матч Босния — Италия в прямом эфире показывает онлайн-платформа Okko. Сервис также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера.

В полуфинальных матчах Босния прошла Уэльс по пенальти (1:1, пенальти — 4:2), а Италия выиграла у Северной Ирландии (2:0).

Результаты и последние новости отборочного турнира доступны в разделе чемпионата мира на сайте «СЭ».