Пресс-служба Дворковича подтвердила его назначение на должность председателя оргкомитета "Россия-2018"
6 марта 2018, 14:56
Пресс-служба заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича подтвердила его назначение на должность председателя оргкомитета "Россия-2018". Ранее эту должность занимал вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. До старта мирового первенства осталось 100 дней.
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