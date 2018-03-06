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Пресс-служба Дворковича подтвердила его назначение на должность председателя оргкомитета "Россия-2018"

6 марта 2018, 14:56
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Пресс-служба заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича подтвердила его назначение на должность председателя оргкомитета "Россия-2018". Ранее эту должность занимал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. До старта мирового первенства осталось 100 дней.

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