Пресс-служба Дворковича подтвердила его назначение на должность председателя оргкомитета "Россия-2018"

Пресс-служба заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича подтвердила его назначение на должность председателя оргкомитета "Россия-2018". Ранее эту должность занимал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. До старта мирового первенства осталось 100 дней.