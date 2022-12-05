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5 декабря, 23:10

Пережила ограбление и простила после измены: как выглядит невеста Рахима Стерлинга

Отдел фото «СЭ»
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Пейдж Милиан.
Фото Соцсети
Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг покинул расположение команды на ЧМ-2022 в Катаре, чтобы поехать к своей семье после ограбления дома.

Новость об этом преступлении настолько шокировала футболиста, что он решил проверить своих родных. Невеста Рахима Пейдж Милиан и трое детей находились дома, когда туда ворвались вооруженные преступники. К счастью, никто не пострадал, и единственным украденным предметом стали часы стоимостью 300 тысяч фунтов.

Пейдж Милиан. Фото Соцсети
Пейдж Милиан. Фото Соцсети

Форвард стал отцом уже в 17 лет, когда в 2012 году его девушка Шана Энн Роуз Холидей родила дочь Мелоди. Тем не менее создать семью молодым людям не удалось, и после рождения ребенка влюбленные расстались. Хорошим это расставание назвать сложно, ведь уже в 2013-м футболиста обвинили в нападении на бывшую подругу. Из-за недостатка доказательств дело было закрыто.

Пейдж Милиан. Фото Соцсети
Пейдж Милиан. Фото Соцсети
Пейдж Милиан. Фото Соцсети

После этих отношений Рахим и начал встречаться с Пейдж Милиан, с которой он был знаком с подросткового возраста. В 2017-м у пары родился первый сын Тьяго, а спустя два года второй — Тай. Несмотря на рождение детей, молодые люди так и не узаконили свой союз: нападающий сделал предложение, но из-за пандемии свадьба так пока и не состоялась.

Пейдж Милиан. Фото Соцсети
Пейдж Милиан. Фото Соцсети

В этих отношениях Стерлингу также не удалось обойтись без скандалов. Во время турне «Манчестер Сити» в США англичанин вляпался в историю, когда жрица любви обвинила его в неуплате половины стоимости ее услуг. Футболист подорвал доверие своей невесты, и все же девушка решила простить своего любимого и сохранить семью.

Пейдж Милиан. Фото Соцсети
Пейдж Милиан. Фото Соцсети
Пейдж Милиан. Фото Соцсети

Источник фото: соцсети

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
Рахим Стерлинг
фото
Сборная Англии по футболу
30
3
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