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5 декабря, 16:40

Звездный английский футболист улетел с чемпионата мира из-за ограбления. Вернется ли Стерлинг?

Леонид Александров
Корреспондент отдела футбола
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Рахим Стерлинг и Пейдж Миллиан.
Фото GloBall Look Press, Mercury Press
По неизвестной причине покинул команду и центральный защитник.

Вингер «Челси» и сборной Англии Рахим Стерлинг был вынужден пропустить матч 1/8 финала ЧМ-2022 с Сенегалом (3:0) из-за вооруженного нападения на его дом. Неизвестно, вернется ли он к четвертьфиналу с Францией.

10.12.2022 | Англия — Франция

Что случилось?

Стерлинг не принял участия в игре чемпионата мира по «семейным обстоятельствам». Как оказалось, повод очень серьезный. Полиция сообщила Рахиму, что вооруженные грабители ворвались в его дом, где находились невеста Пэйдж Миллиан и трое детей пары. По информации The Scottish Sun, одна из пропаж — часы стоимостью 300 тысяч фунтов стерлингов. Семья футболиста не пострадала физически, но желание Стерлинга вернуться абсолютно понятно — его близкие и он находятся в шоке. Нападающий получил полную поддержку от футбольной ассоциации Англии, главного тренера сборной Гарета Саутгейта и партнеров по команде.

4&nbsp;декабря. Англия&nbsp;&mdash; Сенегал&nbsp;&mdash; 3:0. Гол Гарри Кейна. Англичане — монстры: третий разгром за ЧМ. Впереди — Франция

«Я правда не знаю, вернется ли он, потому что сейчас ему нужно побыть с родными. Не хочу давить на него из-за этой ситуации. Иногда футбол — не самое главное в жизни, семья выходит на первый план», — сказал Саутгейт.

«Наши мысли с ним и его семьей, всегда нелегко, когда такое случается с твоим партнером по команде и другом, — поддержал Стерлинга капитан команды Харри Кейн. — Нам придется принять это. Я уверен, что Рахим поговорит с тренером и примет лучшее решение для себя и семьи, это самое важное. Шлем наилучшие пожелания и надеемся увидеть его как можно скорее».

Пейдж Миллиан и Рахим Стерлинг. Фото Соцсети
Пейдж Миллиан и Рахим Стерлинг.
Фото Соцсети

Кто такой Стерлинг?

У Рахима Стерлинга уникальная карьера, он дебютировал в сборной Англии 10 лет назад, за пару недель до своего 18-летия. С тех пор он неизменно остается одним из ключевых футболистов национальной команды, как бы ни складывалась его клубная карьера. Хотя и в ней все отлично — к 27 годам в активе игрока с ямайскими корнями выступления за «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Челси», в которых он завоевал множество трофеев.

4&nbsp;декабря. Англия&nbsp;&mdash; Сенегал&nbsp;&mdash; 3:0. Футболисты сборной Англии. Настоящий чемпионат мира начинается сейчас. Мы получили два огненных четвертьфинала!

В сборной Англии Стерлинг играл важную роль и на прошлогоднем Евро, хоть и не был твердым игроком стартового состава «Ман Сити». Тем не менее Рехим помог сборной дойти до финала, забив в семи матчах три гола и сделав одну результативную передачу. В Катаре у нападающего один мяч и голевой пас в игре с Ираном и 68 минут на поле во встрече с США. С Уэльсом Стерлинг появлялся из-за активной ротации, а в заявку на игру с Сенегалом не попал по известной причине.

Жоау Канселу. Фото AFP
Жоау Канселу.
Фото AFP

Какие еще случаи ограблений были недавно?

К сожалению, в последнее время в Англии участились случаи с нападениями на дома футболистов. У защитника «Челси» Риса Джеймса украли медали за победу в Лиге чемпионов и выход в финал Евро-2020. Игрок обороны «Арсенала» Габриэль Магальяэс год назад был вынужден защищать не только ворота «канониров», но и себя от двух грабителей, с чем успешно справился. А вот Жоау Канселу из «Манчестер Сити» повезло меньше, он получил по лицу от нападавших. И это только относительно свежие и известные истории, случавшиеся с игроками известных клубов.

Коди Гакпо, Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем. Нидерланды — Аргентина, Франция — Англия. Рабинер — о четвертьфиналах мечты

Не помогают футболистам и камеры видеонаблюдения вместе с охраной. Однако футболисты сборной Англии все равно усилили меры предосторожности после новости об ограблении дома Рахима Стерлинга. Тем более что несколько дней назад команду также покинул Бен Уайт. В официальном заявлении футбольной ассоциации сказано, что он уехал с турнира по персональным причинам и его возвращения в Катар ждать не стоит. Возможно, Уайт тоже столкнулся с ограблением.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
Рахим Стерлинг
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
27
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