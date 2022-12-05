Звездный английский футболист улетел с чемпионата мира из-за ограбления. Вернется ли Стерлинг?

По неизвестной причине покинул команду и центральный защитник.

Вингер «Челси» и сборной Англии Рахим Стерлинг был вынужден пропустить матч 1/8 финала ЧМ-2022 с Сенегалом (3:0) из-за вооруженного нападения на его дом. Неизвестно, вернется ли он к четвертьфиналу с Францией.

10.12.2022 | Англия — Франция

Что случилось?

Стерлинг не принял участия в игре чемпионата мира по «семейным обстоятельствам». Как оказалось, повод очень серьезный. Полиция сообщила Рахиму, что вооруженные грабители ворвались в его дом, где находились невеста Пэйдж Миллиан и трое детей пары. По информации The Scottish Sun , одна из пропаж — часы стоимостью 300 тысяч фунтов стерлингов. Семья футболиста не пострадала физически, но желание Стерлинга вернуться абсолютно понятно — его близкие и он находятся в шоке. Нападающий получил полную поддержку от футбольной ассоциации Англии, главного тренера сборной Гарета Саутгейта и партнеров по команде.

«Я правда не знаю, вернется ли он, потому что сейчас ему нужно побыть с родными. Не хочу давить на него из-за этой ситуации. Иногда футбол — не самое главное в жизни, семья выходит на первый план», — сказал Саутгейт.

«Наши мысли с ним и его семьей, всегда нелегко, когда такое случается с твоим партнером по команде и другом, — поддержал Стерлинга капитан команды Харри Кейн. — Нам придется принять это. Я уверен, что Рахим поговорит с тренером и примет лучшее решение для себя и семьи, это самое важное. Шлем наилучшие пожелания и надеемся увидеть его как можно скорее».

Пейдж Миллиан и Рахим Стерлинг. Фото Соцсети

Кто такой Стерлинг?

У Рахима Стерлинга уникальная карьера, он дебютировал в сборной Англии 10 лет назад, за пару недель до своего 18-летия. С тех пор он неизменно остается одним из ключевых футболистов национальной команды, как бы ни складывалась его клубная карьера. Хотя и в ней все отлично — к 27 годам в активе игрока с ямайскими корнями выступления за «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Челси», в которых он завоевал множество трофеев.

В сборной Англии Стерлинг играл важную роль и на прошлогоднем Евро, хоть и не был твердым игроком стартового состава «Ман Сити». Тем не менее Рехим помог сборной дойти до финала, забив в семи матчах три гола и сделав одну результативную передачу. В Катаре у нападающего один мяч и голевой пас в игре с Ираном и 68 минут на поле во встрече с США. С Уэльсом Стерлинг появлялся из-за активной ротации, а в заявку на игру с Сенегалом не попал по известной причине.

Жоау Канселу. Фото AFP

Какие еще случаи ограблений были недавно?

К сожалению, в последнее время в Англии участились случаи с нападениями на дома футболистов. У защитника «Челси» Риса Джеймса украли медали за победу в Лиге чемпионов и выход в финал Евро-2020. Игрок обороны «Арсенала» Габриэль Магальяэс год назад был вынужден защищать не только ворота «канониров», но и себя от двух грабителей, с чем успешно справился. А вот Жоау Канселу из «Манчестер Сити» повезло меньше, он получил по лицу от нападавших. И это только относительно свежие и известные истории, случавшиеся с игроками известных клубов.

Не помогают футболистам и камеры видеонаблюдения вместе с охраной. Однако футболисты сборной Англии все равно усилили меры предосторожности после новости об ограблении дома Рахима Стерлинга. Тем более что несколько дней назад команду также покинул Бен Уайт. В официальном заявлении футбольной ассоциации сказано, что он уехал с турнира по персональным причинам и его возвращения в Катар ждать не стоит. Возможно, Уайт тоже столкнулся с ограблением.