Стройность Нидерландов против одиночества Месси. Кто прорвется в полуфинал чемпионата мира?
Аргентина могла паковать чемоданы уже после второго тура группового этапа ЧМ, но теперь эта команда уже в четвертьфинале. И может пройти еще дальше, ведь на пути у нее не зубастые Франция или Бразилия, а Нидерланды Луи ван Гала.
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Когда состоится и где смотреть матч Нидерланды — Аргентина
Игра пройдет на Национальном стадионе в Лусаиле 9 декабря и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск. Обслужит встречу арбитр из Испании Антонио Матеу Лаос.
Нидерланды — Аргентина: прогноз и ставка на матч ЧМ 9 декабря 2022 года
Сборная Аргентины дошла до четвертьфинала ЧМ, но это до сих пор не та мощная команда, которая шумела в Южной Америке последний год. «Альбиселеста» сенсационно проиграла Саудовской Аравии (1:2), провела тяжелый матч с Мексикой (2:0) и вроде бы пошла на поправку с Польшей (2:0) — латиноамериканцы бодро атаковали, создали массу моментов и ничего не позволили сопернику.
Однако встреча с Австралией в 1/8 показала, что у Месси и компании все еще есть проблемы. Слабейшая команда плей-офф едва не заставила Аргентину играть овертаймы со счета 0:2. Сильная «Альбиселеста» добила бы противника еще в середине второго тайма, а нынешняя в последние минуты чуть ли несваливалась на отбой.
Счастье, что в команде есть вратарь по фамилии Мартинес — без него одному из фаворитов было бы тяжело. Но дальше также будет трудно без реализации, а она у команды на очень низком уровне: кроме Месси и, может быть, Альвареса никто не в силах прицельно ударить по воротам.
У Нидерландов, в отличие от Аргентины, ярко выраженного лидера вроде Месси нет. Но в этом кроется сила команды Луи ван Гала — в ней все друг перед другом, а не все за лидером. Проявляют себя и Коди Гакпо, и Мемфис Депай, и Дейли Блинд, и Дензел Думфрис.
Особых вопросов нет и к защитникам — они играют достаточно компактно и немного позволяют соперникам. Оба мяча, которые голландцы пропустили на турнире, случились в результате рикошетов и странных прострелов. Вероятно, только они и магия Месси могут помочь Аргентине победить.
При этом аналитики букмекерской компании считают фаворитом именно «Альбиселесту». На их победу можно поставить за 2.26, что приблизительно 44% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.20 (31%), успех Нидерландов — за 3.70 (25%).
Для Аргентины это будет первый матч на турнире против универсального соперника — который может одинаково успешно играть и от обороны, и в атаке. И у которого есть достаточно исполнителей, которые не станут транжирить моменты — как это делает Лаутаро.
Прогноз от «СЭ»: Нидерланды выйдут в 1/2 за 2.43.
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