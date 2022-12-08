Футбол
Чемпионат мира-2022
Статьи
Таблицы Календарь Новости Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Прогнозы на спорт

8 декабря, 22:50

Стройность Нидерландов против одиночества Месси. Кто прорвется в полуфинал чемпионата мира?

Прогнозы и ставки на матч чемпионата мира Нидерланды — Аргентина 9 декабря 2022 года
Отдел футбола «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Лео Месси и Хулиан Альварес.
Фото Global Look Press
Мемфис Депай.
Фото Global Look Press
1/2
Лео из последних сил тянет «Альбиселесту» в финал.

Аргентина могла паковать чемоданы уже после второго тура группового этапа ЧМ, но теперь эта команда уже в четвертьфинале. И может пройти еще дальше, ведь на пути у нее не зубастые Франция или Бразилия, а Нидерланды Луи ван Гала.

Получится ли у «Альбиселесты» сделать еще один шаг к трофею? Делайте ставки на матч и другие события в БЕТСИТИ — участвуйте в розыгрыше 5 000 000 рублей!

Когда состоится и где смотреть матч Нидерланды — Аргентина

Игра пройдет на Национальном стадионе в Лусаиле 9 декабря и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции — в 21.45 мск. Обслужит встречу арбитр из Испании Антонио Матеу Лаос.

Чемпионат мира. 1/4 финала
09 дек, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Нидерланды
Аргентина

Нидерланды — Аргентина: прогноз и ставка на матч ЧМ 9 декабря 2022 года

Сборная Аргентины дошла до четвертьфинала ЧМ, но это до сих пор не та мощная команда, которая шумела в Южной Америке последний год. «Альбиселеста» сенсационно проиграла Саудовской Аравии (1:2), провела тяжелый матч с Мексикой (2:0) и вроде бы пошла на поправку с Польшей (2:0) — латиноамериканцы бодро атаковали, создали массу моментов и ничего не позволили сопернику.

Однако встреча с Австралией в 1/8 показала, что у Месси и компании все еще есть проблемы. Слабейшая команда плей-офф едва не заставила Аргентину играть овертаймы со счета 0:2. Сильная «Альбиселеста» добила бы противника еще в середине второго тайма, а нынешняя в последние минуты чуть ли несваливалась на отбой.

Неймар. Неймара недолюбливают в Бразилии. Но именно он — ключ к победе сборной на ЧМ

Счастье, что в команде есть вратарь по фамилии Мартинес — без него одному из фаворитов было бы тяжело. Но дальше также будет трудно без реализации, а она у команды на очень низком уровне: кроме Месси и, может быть, Альвареса никто не в силах прицельно ударить по воротам.

У Нидерландов, в отличие от Аргентины, ярко выраженного лидера вроде Месси нет. Но в этом кроется сила команды Луи ван Гала — в ней все друг перед другом, а не все за лидером. Проявляют себя и Коди Гакпо, и Мемфис Депай, и Дейли Блинд, и Дензел Думфрис.

Особых вопросов нет и к защитникам — они играют достаточно компактно и немного позволяют соперникам. Оба мяча, которые голландцы пропустили на турнире, случились в результате рикошетов и странных прострелов. Вероятно, только они и магия Месси могут помочь Аргентине победить.

Мемфис Депай. Фото Global Look Press
Мемфис Депай.
Фото Global Look Press

При этом аналитики букмекерской компании считают фаворитом именно «Альбиселесту». На их победу можно поставить за 2.26, что приблизительно 44% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.20 (31%), успех Нидерландов — за 3.70 (25%).

Для Аргентины это будет первый матч на турнире против универсального соперника — который может одинаково успешно играть и от обороны, и в атаке. И у которого есть достаточно исполнителей, которые не станут транжирить моменты — как это делает Лаутаро.

Прогноз от «СЭ»: Нидерланды выйдут в 1/2 за 2.43.

Делайте ставки в БЕТСИТИ и участвуйте в розыгрыше 5 000 000 рублей!

1
1
Читайте также
Дана Уайт считает футбол самым бездарным спортом: «Как можно в такие ворота забить всего 3 гола?!»
Капризов — невероятный! Забил сломанной клюшкой и установил сразу два рекорда «Миннесоты»
Турция отказалась пропускать танкеры без страховых документов
Самолет с Виктором Бутом приземлится в московском аэропорту Внуково
Обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер. Главное
Для чего нужна цифровая платформа «Мой экспорт»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«После ЧМ-2018 сборная России не показывала ничего особенного». Итальянский журналист — о ЧМ, Польше и Мбаппе

Шашечный бюстгальтер, короткий топик из Бразилии. Самые откровенные болельщицы на ЧМ в Катаре
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости