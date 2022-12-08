Шашечный бюстгальтер, короткий топик из Бразилии. Самые откровенные болельщицы на ЧМ в Катаре
Болельщицам в Катаре пришлось вести себя скромнее, чем на других чемпионатах мира. Законы арабской страны не разрешают девушкам появляться в общественных местах в откровенных нарядах. Даже на пляжах необходимо прикрывать свое тело.
Но все-таки футбол вносит свои правила. Бывшая «Мисс Хорватия» и модель Ивана Кнолль не смогла удержаться и продемонстрировала свои шикарные формы на матчах национальной команды. Она появлялась на стадионах в нарядах, которые не соответствовали дресс-коду страны организатора.
Шашечный бюстгальтер хорватки привлек внимание всего мира и сделал Ивану знаменитой.
Однако не всем понравился внешний вид хорватской болельщицы. Многие жители Катара вообще призвали запретить Кнолль посещать матчи и арестовать ее за «вызывающий внешний вид».
Впрочем, у Кнолль нашлось и много поклонников.
И не только среди арабских мужчин.
Как всегда, зажигают на трибунах чемпионата мира яркие бразильянки. Конечно, не так, как они это делали на других турнирах, например в финальном матче ЧМ-2002.
Однако их эмоций и коротких топиков хватает в Катаре.
На матче Бразилии и Кореи за пятикратных чемпионов мира болела бразильская супермодель Изабель Гулар. Невеста вратаря сборной Германии Кевина Траппа пришла на трибуну в ярко-желтом трико с откровенным вырезом, покрыла плечи национальным флагом и расположилась рядом с отцом Неймара.
Удивительно много привлекательных девушек на трибунах в Катаре переживало за сборную Ирана. Таким образом болельщицы выразили своеобразный протест против бесправия женщин в этой стране.
Не сидели на месте и английские болельщицы.
Среди фанаток сборной Франции на чемпионате мира выделяется экстравагантная супруга полузащитника «Трехцветных» Тео Эрнандеса. Невозможно не обратить внимания на многочисленные тату Зое Кристофоле.
Жаль, что в Катаре осталось всего восемь команд и праздник футбола направился к своему финалу! Но впереди самые главные матчи, и наверняка мы увидим на трибунах много интересного.
Возможно, улыбнется на трибуне Джорджина Родригес — супруга Криштиану Роналду, грустившая на матче Португалии и Швейцарии, несмотря на крупную победу команды Криштиану.