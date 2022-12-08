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8 декабря, 23:00

Шашечный бюстгальтер, короткий топик из Бразилии. Самые откровенные болельщицы на ЧМ в Катаре

Отдел фото «СЭ»
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Фото Global Look Press
Фото Reuters
Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
Фото AFP
Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Фото Reuters
Фото AFP
Фото Reuters
Фото AFP
Фото AFP
Фото Reuters
Фото AFP
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Собрали для вас яркую и красивую подборку.

Болельщицам в Катаре пришлось вести себя скромнее, чем на других чемпионатах мира. Законы арабской страны не разрешают девушкам появляться в общественных местах в откровенных нарядах. Даже на пляжах необходимо прикрывать свое тело.

На пляже в Катаре. Фото Reuters
Фото Reuters

Но все-таки футбол вносит свои правила. Бывшая «Мисс Хорватия» и модель Ивана Кнолль не смогла удержаться и продемонстрировала свои шикарные формы на матчах национальной команды. Она появлялась на стадионах в нарядах, которые не соответствовали дресс-коду страны организатора.

Симпатичный костюмчик Иваны Кнолль. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Шашечный бюстгальтер хорватки привлек внимание всего мира и сделал Ивану знаменитой.

Ивана Кнолль. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Однако не всем понравился внешний вид хорватской болельщицы. Многие жители Катара вообще призвали запретить Кнолль посещать матчи и арестовать ее за «вызывающий внешний вид».

Наряд Иваны Кнолль шокировл многих болельщих в Катаре. Фото AFP
Фото AFP

Впрочем, у Кнолль нашлось и много поклонников.

Селфи с самой эпатажной болельщицей ЧМ-2022. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

И не только среди арабских мужчин.

Ивана Кнолль фотографируется с болельщицами из Катара. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Как всегда, зажигают на трибунах чемпионата мира яркие бразильянки. Конечно, не так, как они это делали на других турнирах, например в финальном матче ЧМ-2002.

Болельщики сборной Бразилии на чемпионате мира в Японии и Корее. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Однако их эмоций и коротких топиков хватает в Катаре.

Болельщица сборной Бразилии на чемпионате мира в Катаре. Фото Reuters
Фото Reuters

На матче Бразилии и Кореи за пятикратных чемпионов мира болела бразильская супермодель Изабель Гулар. Невеста вратаря сборной Германии Кевина Траппа пришла на трибуну в ярко-желтом трико с откровенным вырезом, покрыла плечи национальным флагом и расположилась рядом с отцом Неймара.

Изабель Гулар и отец Неймара на трибуне во время матча сборной Бразилии. Фото AFP
Фото AFP

Удивительно много привлекательных девушек на трибунах в Катаре переживало за сборную Ирана. Таким образом болельщицы выразили своеобразный протест против бесправия женщин в этой стране.

Болельщица сборной Ирана в Катаре. Фото Reuters
Фото Reuters

Не сидели на месте и английские болельщицы.

Болельщицы сборной Англии. Фото AFP
Фото AFP

Среди фанаток сборной Франции на чемпионате мира выделяется экстравагантная супруга полузащитника «Трехцветных» Тео Эрнандеса. Невозможно не обратить внимания на многочисленные тату Зое Кристофоле.

Зое Кристофоле — супруга футболиста сборной Франции Тео Эрнандеса. Фото AFP
Фото AFP

Жаль, что в Катаре осталось всего восемь команд и праздник футбола направился к своему финалу! Но впереди самые главные матчи, и наверняка мы увидим на трибунах много интересного.

Болельщица сборной Португалии. Фото Reuters
Фото Reuters

Возможно, улыбнется на трибуне Джорджина Родригес — супруга Криштиану Роналду, грустившая на матче Португалии и Швейцарии, несмотря на крупную победу команды Криштиану.

Джорджина Родригес — супруга Криштиану Роналду. Фото AFP
Фото AFP
Чемпионат мира по футболу
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