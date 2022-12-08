Шашечный бюстгальтер, короткий топик из Бразилии. Самые откровенные болельщицы на ЧМ в Катаре

Собрали для вас яркую и красивую подборку.

Болельщицам в Катаре пришлось вести себя скромнее, чем на других чемпионатах мира. Законы арабской страны не разрешают девушкам появляться в общественных местах в откровенных нарядах. Даже на пляжах необходимо прикрывать свое тело.

Фото Reuters

Но все-таки футбол вносит свои правила. Бывшая «Мисс Хорватия» и модель Ивана Кнолль не смогла удержаться и продемонстрировала свои шикарные формы на матчах национальной команды. Она появлялась на стадионах в нарядах, которые не соответствовали дресс-коду страны организатора.

Фото Global Look Press

Шашечный бюстгальтер хорватки привлек внимание всего мира и сделал Ивану знаменитой.

Фото Global Look Press

Однако не всем понравился внешний вид хорватской болельщицы. Многие жители Катара вообще призвали запретить Кнолль посещать матчи и арестовать ее за «вызывающий внешний вид».

Фото AFP

Впрочем, у Кнолль нашлось и много поклонников.

Фото Global Look Press

И не только среди арабских мужчин.

Фото Global Look Press

Как всегда, зажигают на трибунах чемпионата мира яркие бразильянки. Конечно, не так, как они это делали на других турнирах, например в финальном матче ЧМ-2002.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Однако их эмоций и коротких топиков хватает в Катаре.

Фото Reuters

На матче Бразилии и Кореи за пятикратных чемпионов мира болела бразильская супермодель Изабель Гулар. Невеста вратаря сборной Германии Кевина Траппа пришла на трибуну в ярко-желтом трико с откровенным вырезом, покрыла плечи национальным флагом и расположилась рядом с отцом Неймара.

Фото AFP

Удивительно много привлекательных девушек на трибунах в Катаре переживало за сборную Ирана. Таким образом болельщицы выразили своеобразный протест против бесправия женщин в этой стране.

Фото Reuters

Не сидели на месте и английские болельщицы.

Фото AFP

Среди фанаток сборной Франции на чемпионате мира выделяется экстравагантная супруга полузащитника «Трехцветных» Тео Эрнандеса. Невозможно не обратить внимания на многочисленные тату Зое Кристофоле.

Фото AFP

Жаль, что в Катаре осталось всего восемь команд и праздник футбола направился к своему финалу! Но впереди самые главные матчи, и наверняка мы увидим на трибунах много интересного.

Фото Reuters

Возможно, улыбнется на трибуне Джорджина Родригес — супруга Криштиану Роналду, грустившая на матче Португалии и Швейцарии, несмотря на крупную победу команды Криштиану.