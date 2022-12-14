Половина сборной Марокко родилась за рубежом. Двое — из Франции, главный герой ЧМ — из Канады

Самая разнообразная команда чемпионата мира.

«Я боролся с этим много раз. Перед чемпионатом мира мы сталкивались с ворохом проблем, касавшихся марокканцев в Европе. Многие люди, в том числе журналисты, говорили мне: «Эти ребята не любят Марокко. Почему нельзя включать в состав только тех, кто вырос здесь?» Я рожден во Франции, и никто не выкинет мою страну из моего сердца. Любой марокканец готов биться за свою национальную команду и умереть за нее».

Эти слова главный тренер сборной Марокко Валид Реграги произнес после сенсационной победы над Испанией в 1/8 финала. Он вспомнил об этом, так как добился исторического результата с помощью тех, кого не все в стране хотели видеть в сборной. Победный пенальти забил выросший в Испании Ашраф Хакими, а два удара в серии отбил рожденный в Канаде Яссин Буну.

14.12.2022 | Франция — Марокко

Всего в составе Марокко 14 футболистов появились на свет за рубежом.

Нидерланды: Мазрауи, Амрабат, Зиеш, Абухляль.

Бельгия: Зарури, Шаир, Амалла, Эль-Ханнус.

Франция: Саисс, Буфаль.

Испания: Хакими, Мунир.

Италия: Шеддира.

Канада: Буну.

Ни у кого из участников чемпионата мира нет такого большого числа родившихся за границей футболистов — 54%. Следом идут Сенегал и Тунис с 46%, но у них подавляющее большинство игроков — из Франции. У Марокко же нет превалирующей страны-донора, хотя, как и Тунис с Сенегалом, до середины прошлого века оно находилось под контролем Франции. Почему же так?

Вратарь сборной Марокко Яссин Буну. Фото Reuters

Все дело в географическом расположении Марокко. Это арабское государство находится на северо-западе Африки и отгорожено от Испании лишь узким Гибралтарским проливом. Марокко — это ворота в Европу, через которые в нее уже десятки лет заезжают многие африканцы, ищущие лучшей жизни.

Испания — ближе всех к Марокко. На территории Африки есть даже два испанских города, в одном из которых — Мелилье — родился голкипер сборной Мунир. Во Франции, Бельгии и Нидерландах обширная марокканская диаспора, так как еще в XX веке в этих странах активно принимали мигрантов как гастарбайтеров. Подавляющее большинство из них перевезло семьи, так что рожденные в этих странах футболисты сборной Марокко — уже европейцы во втором или третьем поколении.

В стране не сразу стали обращать внимание на зарубежье. К примеру, на чемпионате мира 1998 года в состав сборной Марокко вошли всего два рожденных за границей футболиста: Али Эль-Хаттаби из Нидерландов и Гариб Амзин из Франции. Никто не осознавал, что в Европе марокканцы получают качественное футбольное образование, а значит, уровень игроков выше.

Много позже марокканское правительство станет сознательно и тщательно изучать чужой континент на предмет талантов, которых можно привлечь к сборной. Скауты в этих случаях действуют быстро, ведь важно уговорить футболиста играть за менее звездную команду. Так, например, в сборной Марокко оказались Зиеш, Абухляль и Амрабат — все трое на юношеском уровне представляли Нидерланды, но выбрали историческую родину. «С игроками и их семьями начинают разговаривать очень рано, но никто не форсирует события и не давит на футболистов. Все переговоры — честные», — объяснял экс-скаут Марокко в Бельгии Нуреддин Мукрим.

Именно эта система позволила сборной Марокко добиться невиданной для всей Африки высоты — полуфинала чемпионата мира. И вряд ли в Касабланке и Марракеше во время празднований думали о том, что половина состава сборной родилась и живет за рубежом. Все равно же все эти футболисты прославляют Марокко.

Интересно, что на этом чемпионате мира африканская сборная встречалась уже с тремя странами, откуда родом ее действующие футболисты: Марокко последовательно обыграло Бельгию, Канаду и Испанию. Италия на турнир не попала, Голландия вылетела без участия главной сенсации турнира. Осталась Франция, и именно с ней Марокко сегодня играть в полуфинале.