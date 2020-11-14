Бразилия выстрадала победу без Неймара, Суарес и Кавани снова в деле, у Видаля фантастический гол

Третий тур южноамериканского отбора на ЧМ-2022 принес Бразилии непростую победу и единоличное лидерство

Фирмину хорош в каждом матче

Бразилия — Венесуэла — 1:0 (Роберту Фирмину, 67)

В двух октябрьских матчах Неймар сделал хет-трик и отметился двумя результативными передачами. Настоящий лидер, от которого, как бы парадоксально это ни звучало, Бразилия все-таки не зависит. Например, последний Кубок Америки пентакампеоны выиграли, когда Неймар был травмирован. Так что новое повреждение звезды не стало для Тите катастрофой, хотя тренер до последнего надеялся на то, что форвард успеет восстановиться к предстоящей во вторник игре с Уругваем.

Se liga na escala??o da #Sele??oBrasileira para enfrentar a Venezuela!



?? x ?? — 21h30 | #BRAxVEN pic.twitter.com/rBi0CecVFL — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 13, 2020

Скорее проблема Бразилии заключалась в том, что Неймар стал не единственной потерей. Филиппе Коутинью травмирован, у Каземиру коронавирус, поэтому некоторым футболистам пришлось выйти на не совсем привычных позициях. Опыт игры на них есть, но специфических навыков все равно не хватает. Так, Эвертон Рибейру стал центральным полузащитником, а Габриэл Жезус в атакующей тройке расположился справа. Отлаженный механизм начал давать сбои, поэтому 77 процентов владения мячом в первом тайме ни во что не вылились. Хотя арбитр дважды отменял взятие ворот гостей, а Ришарлисон ухитрился не попасть в пустой угол из площади ворот.

Eu vi essa bola na gaveta. pic.twitter.com/YJh9HaTaRs — Richarlison Depr? ? (@pombodepre) November 14, 2020

Недовольный игрой Тите посчитал, что проблема кроется не в завершении, и добавил средней линии креатива за счет замены опорника Дугласа Луиза на Лукаса Пакета. И первая же начатая хавбеком «Лиона» атака могла завершиться голом, однако судьи почему-то сработали по старинке. Вместо того чтобы дать атаке завершиться и узнать мнение ВАР, арбитр свистнул спустя мгновение после отмашки помощника о сомнительном офсайде, и передача Жезуса вдоль ворот потеряла какой-либо смысл.

??Goool de Firmino! Finalmente se abri? el arco para la 'verdeamarela' tras el tanto del delantero del Liverpool.



? Brasil ?? 1-0 ?? Venezuela



Mira el partido por el 003 y 703 HD de Movistar TV ? https://t.co/0QaBBNQcVV#ClasificatoriasxMDeportes ? pic.twitter.com/aMy4Fxl78j — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) November 14, 2020

Но,в конце концов Бразилия соперника додавила в отчасти старом британском стиле. Одна из многочисленных подач сместившегося на родной правый фланг Эвертона Рибейру привела к тому, что венесуэльский защитник под давлением двух оппонентов сбросил мяч на ногу находившемуся перед воротами Роберту Фирмину. В трех отборочных матчах у форварда «Ливерпуля» такое же число голов и результативный пас. В этот раз его усилий оказалось достаточно для победы, которая обеспечила единоличное лидерство со стопроцентным результатом, однако против великолепного Уругвая потребуются более весомые аргументы.

После замены Барриоса стало только хуже

Колумбия — Уругвай — 0:3 (Кавани, 5. Суарес, 54, с пенальти. Нуньес, 73)

Первый матч пятницы, пожалуй, был главным в третьем туре и начался очень бодро. Не для Колумбии, которая допустила грубую ошибку при выходе из обороны и вернувшийся в сборную после октябрьской паузы Кавани пустил мяч мимо Оспины.

? ?Gooooool de Edinson Cavani! Al delantero 'charr?a' le tom? solo cinco minutos marcar la diferencia en el Metropolitano de Barranquilla.



?? Colombia ?? 0-1 ?? Uruguay



M?ralo en el 003 y 703 HD de Movistar TV ?? https://t.co/0QaBBNQcVV#ClasificatoriasxMDeportes ? pic.twitter.com/a4e9TQeza0 — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) November 13, 2020

Хозяева же свои атаки до завершения довести не могли, хотя порой в уругвайской штрафной становилось жарко. Обратила на себя внимание ранняя замена Барриоса, который стал жертвой тактических перестановок Карлуша Кейероша. Отыгравшего всего полчаса зенитовца сменил фланговый нападающий Диас, после чего Колумбия перешла с 4-3-3 на 4-2-3-1, Хамес Родригес сместился на позицию «десятки», но все закончилось оглушительным провалом.

Тем более преимущество Уругвая к перерыву — практически гарантия набранных очков. За всю историю отборочных турниров небесно-голубые 57 раз завершали первые таймы в свою пользу и при 46 победах потерпели только одно поражение еще в конце прошлого века. В этом плане ничего не поменялось, а ключевой второй гол организовал Бентанкур, который начал атаку отбором в центре поля и затем в штрафной подставился под фол Мурильо.

? ?Gooooool de Luis Su?rez! De tiro penal, el '9' uruguayo ampl?a la ventaja de la visita en Barranquilla en 9' del segundo tiempo.



?? Colombia ?? 0-2 ?? Uruguay



M?ralo en el 003 y 703 HD de Movistar TV ?? https://t.co/0QaBBNQcVV#ClasificatoriasxMDeportes ? pic.twitter.com/5370vgPOCO — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) November 13, 2020

Суарес был точен при исполнении пенальти и стал первым, кто забил в южноамериканской квалификации 25 мячей. Еще один любопытный момент: пока Муслера проходит курс лечения, Луис сравнялся с голкипером по числу матчей за сборную (116), а Кавани, у которого на одну игру больше, вышел в этом рейтинге на чистое третье место.

117 — Ante Colombia, Edinson Cavani est? jugando su 117? partido con @Uruguay ?? (3? m?ximo) y Luis Su?rez llega a 116 (4? m?ximo, junto a Muslera). Ambos son los m?ximos goleadores hist?ricos de La Celeste: 62 Su?rez, 51 Cavani (incluido el 1-0 vs. ??). Letales. pic.twitter.com/HGq2V6KhAo — OptaJavier (@OptaJavier) November 13, 2020

Эти люди — легенды сборной, тогда как 21-летний нападающий «Бенфики» Нуньес — ее будущее. Оскар Табарес при скользком счете выпустил проводящего отличный сезон форварда на второй тайм, и тот классным дальним ударом довершил разгром Колумбии. Для Нуньеса это первый гол на таком уровне, а его команда одержала важнейшую победу после октябрьского фиаско в Эквадоре.

? ?Golazoooo de Darwin N??ez! Un potente disparo de fuera del ?rea decreta la goleada visitante en Barranquilla a los 28' del complemento.



?? Colombia ?? 0-3 ?? Uruguay



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Король Артуро

Чили — Перу — 2:0 (Видаль, 20, 35)

Травма Алексиса Санчеса вызвала гнев «Интера». Миланский клуб даже выпустил официальное заявление, напомнив, что нападающий постоянно возвращается из сборной с каким-либо повреждением и один раз ему пришлось пропустить целых три месяца. В Чили отмалчиваться тоже не стали, напомнив, что исходя из состояния нападающего рекомендовали ему пропустить матчи чемпионата Италии и Лиги чемпионов. Но тут у каждого своя правда, и сути это не меняет: разрывающийся на два фронта форвард в ближайшее время не поможет ни клубу, ни сборной.

?? ?Gol de Arturo Vidal! El volante rompe el empate a los 20' del primer tiempo.



?? Chile ?? 1-0 ?? Per?



Mira el partido por el 003 y 703 HD de Movistar TV ?? https://t.co/0QaBBNQcVV



Somos #LaCasaDeLaSelecci?n ??#ClasificatoriasxMDeportes ? pic.twitter.com/aEhMDhJ90K — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) November 13, 2020

Зато у Рейналдо Руэды есть на все руки мастер в лице Видаля, и, если не получается у нападающих, Артуро может пробить издали так, что вратарю останется лишь проводить взглядом вонзающийся в «девятку» мяч. Или оказаться на острие атаки в площади ворот и удвоить преимущество.

?? ?Doblete de Arturo Vidal! El volante marca el segundo gol del encuentro a los 35' del primer tiempo.



?? Chile ?? 2-0 ?? Per?



Mira el partido por el 003 y 703 HD de Movistar TV ?? https://t.co/0QaBBNQcVV



Somos #LaCasaDeLaSelecci?n ??#ClasificatoriasxMDeportes ? pic.twitter.com/TvCLx8E8i8 — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) November 13, 2020

Отлично сыграл и другой лидер «ла рохи» Браво, который стал первым в своей стране футболистом с полусотней матчей в отборочных циклах чемпионатов мира. После провального старта чилийцы одержали первую победу, а «инкам» матч запомнится разве что дебютом нападающего Лападулы. 30-летнего итальянца звали в Перу еще четыре года назад, однако он надеялся на приглашение в «Скуадру адзурру». В итоге все ограничилось парой вызовов в итальянскую команду и хет-триком в товарищеской игре против Сан-Марино. И только сейчас Лападула решил сменить футбольное гражданство, что стало возможным благодаря происхождению матери игрока.