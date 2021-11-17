Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала «СЭ» выход сборной Украины по футболу в стыковые матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

«Не хотела, чтобы в стыках встретились Россия и Украина. Мы знаем, что будет с болельщиками, какой будет резонанс в прессе. Это давление никому не нужно. В предварительном матче нам играть точно не надо, сталкивать нас дополнительно не надо. Итак сейчас во всем видят какой-то след, вплоть до того, что болельщики Украины, поддерживая Хорватию, болели против России. Во всем видеть политику неправильно. Матч Россия — Украина будет политизирован. Мне хотелось бы увидеть футбол, а не политику. Уже на самом Чемпионате мира встретиться это одно дело, а в стыковых матчах должно быть не выяснение отношений, а красивый футбол», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Сборные России и Украины по футболу заняли вторые места в своих группах отборочного турнира ЧМ-2022 и вышли в стыковые матчи. УЕФА разводит страны на национальном и клубном уровнях при жеребьевке футбольных соревнований с 2014 года.