«Держись, Кун». Сборная Аргентины поддержала Агуэро

Сборная Аргентины поддержала форварда Серхио Агуэро перед матчем против Бразилии (0:0) в отборе к ЧМ-2022.

Игроки аргентинской команды вынесли на поле плакат с надписью «Vamos Kun con todo!» (Держись, Кун, ты справишься). Пресс-служба сборной Аргентины опубликовала снимок плаката.

Ранее СМИ сообщали о том, что 33-летний футболист может завершить карьеру из-за серьезных проблем с сердцем.

30 октября в конце первого тайма матча чемпионата Испании «Барселона» — «Алавес» (1:1) форвард покинул поле из-за болей в груди. В результате медицинского обследования у Агуэро диагностировали сердечную аритмию.