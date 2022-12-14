Журналист Морган: «Величайший? Споров нет. Это Роналду»

Журналист Пирс Морган, которому португальский форвард Криштиану Роналду дал резонансное интервью о «Манчестер Юнайтед», отреагировал на вопрос экс-нападающего сборной Англии Гари Линекера по поводу того, кто величайший игрок в мире.

«Все еще спорите? Спрашиваю про величайшего», — написал Линекер в Twitter.

«Споров нет. Это Роналду», — ответил Морган.

Для Роналду этот чемпионат мира стал пятым в карьере. Он забивал на каждом ЧМ, а всего в 22 матчах мирового первенства он забил 8 голов.

Двухкратные чемпионы мира аргентинцы в шестой раз в истории вышли в финал мирового первенства, где 18 декабря сыграют с победителем матча между командами Франции и Марокко.